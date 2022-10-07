動物若大量離奇死亡，恐怕會讓人感到不安。阿根廷東部海岸近日接連出現南露脊鯨擱淺，在短短2周內已有13頭鯨魚死亡，引發當地鯨魚保育研究所關注，而且鯨魚身上都沒有明顯外傷，目前屍體已送往研究室進行解剖，調查明確死因。

綜合外媒報導，9月24日在邱布特省海邊發現一頭南露脊鯨（Southern right whale）屍體，沒想到事隔兩周後，鯨魚屍體越來越多，如今已有13頭鯨魚死亡，翻肚躺在馬德林港（Puerto Madryn）和瓦爾德斯半島沿岸，周圍的海水被鮮血染紅，畫面怵目驚心。

阿根廷漁業研究與發展研究所介入調查，發現死亡的鯨魚皆已成年，身上並沒有明顯外傷，從外觀看起來，身體也都很健康，目前並不清楚真正死因，屍體也被帶回實驗室進行解剖，為了避免腐爛死屍造成衛生問題，阿根廷當局已將其他鯨魚屍拖離人群較多的海灘。

研究團隊表示，他們正在研究鯨魚的死亡與「赤潮現象」是否有關，赤潮也就是所謂的水質優養化，因為在該海域進行檢測時發現，貽貝中含有高濃度的「麻痺性貝毒」，麻痺性貝毒發生原因就是藻類毒素藉由食物鏈的傳遞，進入甲殼動物、節肢動物、軟體動物等海洋生物體內，但鯨魚死亡原因為何，還是要等最後解剖的結果。