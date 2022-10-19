驚險瞬間！美國賓夕凡尼亞州一對父子近日開船出海，前往新澤西州附近海域釣魚，突然感覺海面掀起大浪，一群魚跳出水面，隨後一頭正在捕食的座頭鯨也衝了出來，差點把父子倆的船撞翻，驚悚過程全被拍下，在網路上引發討論。

綜合外媒報導，賓夕凡尼亞州費城一名23歲男子皮勒（Zach Piller），近日與父親開船到新澤西州沿海釣魚，當時他拿出手機拍攝父親釣魚過程，突然感覺船被劇烈晃動，隨後一群魚衝了出來，緊跟在後的是一頭正在捕食的座頭鯨，躍出海面後差點撞翻父子倆的船。

聖地牙哥海洋世界業務副總裁奧特詹（Eric Otjen）表示，「這條鯨魚正好在船旁邊獵食，在沿岸經常能看到鯨魚吃小魚的畫面，但如此靠近船隻卻很少見，幸好沒有撞翻小船，但能近距離看到鯨魚真的很幸運」，而當時座頭鯨應該是使用「泡泡陣」來捕魚，牠們會製作巨大氣泡網聚集魚群，讓獵物受困後再大口吞下。

自今年7月以來，新澤西州沿海出現不少鯨魚，研究員表示，從2011年開始，座頭鯨覓食季節的停留時間逐年增加，可能是為了吃大西洋鯡魚，不過沿岸有不少船隻在運行，擔心人類活動與捕撈恐會影響鯨魚的生態，先前就有一頭鯨魚被捕蟹用的繩索與浮標纏住，所幸聖地亞哥海洋世界救援隊及早發現，鯨魚才得以逃過一劫。