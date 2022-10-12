對許多情侶來說，維持愛情熱度的重要關鍵就是「新鮮感」，若沒了新鮮感，這段感情就會趨於平淡，甚至淪落到分手地步，不過《搜狐網》運勢專欄指出，就算失去新鮮感，天蠍座、巨蟹座、金牛座、雙魚座也不會忘記當初熱戀時的激情，愛上一個人就專一到底，深情不變。

【天蠍座】

天蠍座對愛情的渴望程度並沒有其他星座那麽高，甚至對愛情抱持著可有可無的態度，所以若不是真心愛著對方，他們根本就不會答應和對方在一起，對他們來說，新鮮感只是感情的潤滑劑，有的話當然好，沒有的話也無妨，畢竟他們踏入感情並非因為一時衝動或貪圖新鮮，而是做好了愛一輩子的準備。

【巨蟹座】

巨蟹座雖然喜歡甜蜜的愛情，但真正愛上一個人的時候，即便愛得再卑微，他們也不會有放棄的念頭，因為他們沒辦法說放下就放下，一旦愛上了就容易深陷其中，就算有天這段感情沒了當初熱戀時的激情，他們一樣可以保持深情。

【金牛座】

在金牛座的感情世界裡，根本就沒有新鮮感這個詞，因為他們愛上一個人，就會腳踏實地的去愛，無論是剛開始相處還是已經相處許久，他們對另一半的深情都不會改變，而且隨著相愛的時間增長，這段感情還會越來越厚重，隱約有越愛越離不開的表現，所以跟他們在一起，完全不用擔心他們中途變心。

【雙魚座】

雙魚座的愛情觀很簡單，那就是愛上一個人就專一到底，他們不會計較愛情裡的新鮮感是多還是少，若兩人相處過程很激情，他們自然會很開心，但當感情趨於平靜，他們也可以靜下心來沉澱自己，無論發生什麼事都堅持自己的選擇，不會輕易放棄，可說是愛上了就負責到底，十分可靠。