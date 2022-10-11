有些人做人處事都沒有什麼太大的問題，但就是小毛病特別多，常常讓身邊的人頭痛，不過搜狐號《星座不求人》指出，處女座、牡羊座、巨蟹座雖然小毛病一堆，但完全不影響他們的人際關係，甚至襯托出他們的優點，因此到哪都很受歡迎。

▍處女座

只要是接觸過處女座的人，都很難不被他們耀眼的人格魅力吸引，他們就像一朵帶刺的玫瑰，給人不好惹的感覺，但相處久了你就會發現，正是這種不可輕易靠近的氣質，才讓他們散發出更大的魅力。

身為一個細節控，處女座對任何事都會嚴格要求，小毛病確實多，但他們堅強的外表下，其實隱藏著一顆溫柔又可愛的心，這種迷人的反差感，會讓你忍不住深深愛上他們。

▍牡羊座

牡羊座的小毛病真的不少，風風火火、大大咧咧、馬馬虎虎，有時真的會讓人很頭痛，不過千萬別拿放大鏡檢視他們，因為這些奇奇怪怪的小毛病，都是他們的可愛之處。

因為牡羊座身上小毛病太多了，所以更顯得他們真實不做作，在旁人眼中他們就是個沒什麼壞心思的人，好像整天都嘻嘻哈哈的，待在他們身邊也完全不會有壓力，實在很難讓人不喜歡他們。

▍巨蟹座

巨蟹座的小毛病也不少，像是重度拖延症、很懶、很敏感、玻璃心等，但這些小毛病完全沒有影響到他們的優點，在旁人眼中他們依舊是可愛溫柔、散發著耀眼光芒的人。

巨蟹座是比較重感情的人，只要他們認定了你，就會發自內心對你好，為了朋友可以兩肋插刀，對待情人更是掏心掏肺，所以那些小毛病根本蓋不住他們的光芒，反而還襯托出了他們的好，這種人不受歡迎也難。