澎湖國際燈光藝術節主題為「嶼光共舞」，活動時間將持續至112年2月28日，這次特別邀請台灣燈會策展人彭力真老師，負責整個場地的燈光設計和展演。（張茂雄攝）

「澎湖國際燈光藝術節」7日晚間在國際廣場盛大開幕，由澎湖聲樂家趙方豪、林慈音、菊之音管絃樂團、馬公國小才藝班合作演出音樂劇-「歌頌美麗漁翁島」，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等貴賓一同啟動主燈「舞躍銀波」，這個由5隻海豚上下躍動的主燈，象徵澎湖人乘風破浪的生命力和活力。

澎湖國際燈光藝術節主題為「嶼光共舞」，活動時間將持續至112年2月28日，旅遊處長陳美齡表示，國際廣場由於地形特殊，高低起伏明顯，這次特別邀請曾多次操刀台灣燈會主燈的策展人彭力真老師，負責策劃整個場地的燈光設計和展演。

陳美齡坦言，這次是縣府首度利用國際廣場辦理大型活動，此處109 年完工硬體設施屢受鄉親批評，後來縣府增加共融遊憩區，發現因場地燈光偏暗，夜間使用率仍偏低，這次縣府排除萬難舉辦大型活動，就是希望讓民眾多加利用國際廣場，成為菊島住民日常休閒空間，也期以帶動週邊新灣區經濟脈動。

主燈「舞躍銀波」是以海豚為主題，每到夕陽時分便可見海豚群背後新灣區傍海落日，襯托其舞躍翻騰的天地美景，活動期間每晚都會呈現繽紛璀璨的燈光美景，每週五至日晚間7時至9時，每半小時都將演出一次震撼主燈秀。

賴峰偉表示，澎湖以「澎湖國際海上花火節」甫獲「2022年國際節慶城市」獎項，縣府也特別在國際廣場中區入口設計「國際節慶城市」獎座造型燈箱，與縣民分享屬於澎湖的國際級榮耀。

此外，主辦單位設置「海島星空」、「漂浮光廊」、「夢幻海洋」、「點點波光」、「蒲公英花丘」等地景藝術光環境，讓整個國際廣場變得繽紛亮麗，連以往黯淡靠新生路的人行道，都因為綿長的光廊亮了起來，另外天橋下還設有互動裝置遊戲「跳島嬉遊 GOGOGO」，透過遊戲探索澎湖各地美景，非常適合大小朋友來挑戰。