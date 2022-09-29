新舞臺藝術節10月開跑，圖為國內演出舞者。（鄭任南攝）

疫情瞬息萬變，而表演藝術沒有中場休息，「2022中國信託新舞臺藝術節」（以下簡稱「新舞臺藝術節」），有感於後疫情時代藝術形態顛覆創新，今年聚焦當代表演藝術，以「物件在劇場」為主題，精選跨界劇場、新馬戲、舞蹈等五檔國內外精緻節目，10月至12月於台北市、台中市、嘉義縣接連登場，同時也將舞台延伸到虛擬空間，要和觀眾有更多互動。

新舞臺藝術節是全台唯一行動藝術節，多年來引進國內外精彩節目，帶著藝術資源跨越城鄉，2015年為首屆，今年已經邁入第8年，主辦單位中國信託文教基金會董事長馮寄台表示：「從經營表演場館『新舞臺』到舉辦『新舞臺藝術節』，中國信託文教基金會始終懷抱推廣藝文的初衷，與表演團體站在一起。這幾年疫情瞬息萬變，表演藝術圈沒有中場休息，反而加速求新求變，很開心，能跟各界共同探索表演藝術的多元形式，後疫情時代，歡迎大家共享虛實交融、與時俱進的當代新舞臺。」

新舞臺藝術節年年舉辦公益場或公益專區，今年將與兩廳院攜手推廣藝文公益，邀請偏鄉學子欣賞加拿大DJ無尾熊小子的《蚊子爵士夢》，一同體驗跨界劇場的創新魅力，兩廳院藝術總監劉怡汝表示：「因為疫情關係，藝文產業遭遇非常多困難，感謝中國信託文教基金會搭建平台，把辛苦奮鬥的大家拉在一起，這條路，一個人走得快、一群人才能走得更遠、更長。」

何曉玫MeimageDance舞團即將演出《默島新樂園》，藝術總監何曉玫表示：「疫情讓世界改變很大，不變的是新舞臺藝術節對臺灣表演團隊的信任和支持，讓這支屬於台灣人的舞蹈，能不分鄉鎮，一棒接一棒演出。」

稻草人現代舞團將演出《七體 FIGURE 7》，藝術總監羅文瑾感嘆疫情關係讓舞團停停演演，希望觀眾可以到新舞臺藝術節看看日常物件結合當代舞蹈，見識南台灣舞團的能量；北藝中心執行長王孟超表示，馬戲也能乘載很多社會議題，法國新馬戲《人類狂想曲》既嚴肅又荒謬，將在聖誕節的黃金檔期盛大開演。此外，國內節目還有她的實驗室空間集《Re_l_ _y》北迴版。