繼2021年北北基街頭藝人攜手推出新制上路，今年一證通用範圍擴大至桃園市，延續去年的推廣活動，2022年迎來第二屆的「藝期一會-街頭藝人嘉年華」，將在10月1日下午2時於基隆市市民廣場辦理，現場集結北北基桃優秀街頭藝人一同以藝會友，歡迎民眾前往共襄盛舉。

▲北北基桃四市皆可使用申請展演場地，讓街頭藝人的舞台更全面。 圖：基隆市政府／提供

自新制上路後，本市街頭藝人相關業務全面線上化，透過「基隆市表演藝術」網站，民眾從辦理許可證到申請展演場地皆可線上操作，而目前持有本市街頭藝人許可證亦可至臺北市、新北市、桃園市申請展演場地，讓街頭藝人的舞台有了更全面的延伸，不只在本市的街頭，也能走向其他縣市大放「藝」彩。

基隆市長林右昌表示，自去年推出新制讓有熱忱的民眾，得以更便利地申請成為街頭藝人後，累積至今本市已經核發將近1600張的許可證，而北北基桃共有8000多位的街頭藝人，其實可以看見背後有著非常強大的藝文能量，期望透過四個城市的場地共享，讓不同類型、來自不同地區的街頭藝人互相學習、交流。

2022年度「藝期一會」在市民廣場舉辦，主舞台區邀請分別來自桃園、基隆、台北、新北的表演藝術類街頭藝人，包含自彈自唱的「有一個學弟叫陳茶」、「老兵的那些年那些歌」，以及專精雜耍及馬戲等特技的「蔡杰恩」、「蔡宏義」，讓整場活動允文允武，連環登臺現場熱血不停歇！

文化局局長陳靜萍補充，當天現場除了有表演藝術類的演出之外，現場也設置藝術攝影、捏麵人、百變造型氣球、吸管創作編織、紙類藝術、黏土藝術、串珠、編織藝術、童玩、人像速寫、Q版手繪等多樣展演共20攤位，展現不同風格的藝文樣貌，歡迎市民朋友來為優秀的街頭藝人加油打氣！