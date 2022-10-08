在今年，不管之前事業和錢財上是否順不順利，即使受到了很多委曲頻頻不順，也即將好轉，幸運女神的來臨，讓你們看見曙光，塔羅牌老師艾菲爾《臉書》粉專運勢專欄指出巨蟹座、獅子座、雙魚座、天秤座事業和財運方面都有不錯穩定的表現，要好好把握。

第四名：巨蟹座

巨蟹有大吉星「木星」在事業宮照拂，在事業上順風順水，就算遇到任何難題，都能迅速化解，順利的事業財運也跟著旺起來，因為認真負責的工作態度，做起事來也效率滿滿，自然贏得貴人的賞識與認同，如此好運的時刻，就是發大財的最佳時機，一定要把握此機會來提升自己的能力，若將來有考慮跳槽也能順利轉職。

第三名：獅子座

「水星」、「冥王星」、「土星」都會陸續恢復順行，獅子在事業上進展飛快，不管做什麼都能成功，此時就是財運轉旺的關鍵點，不管是投資獲利丶還是額外的紅利獎金，這全都有可能降臨在你身上，會開始感到錢財不斷湧進，各種賺錢機會降臨，讓身邊的同事丶朋友皆羨慕不已，千萬別錯過。

第二名：雙魚座

雙魚有「木星」在財帛宮閃耀，財運因此大好，各種偏財、正財運紛紛降臨。這段期間，就算財務上碰到了困難、麻煩，也有貴人迅速出現，讓你順利趨吉避凶。也提醒雙魚可以多與客戶、主管、同事等互動，因為很可能藉此獲得發財機會，特別是加薪丶獎金方面絕對會滿意，從現在到年底都好過了起來，而若有兼職做點小生意者，業績也能開出亮眼成績。

第一名：天秤座

天秤座有「吉星金星」在命宮閃耀，帶來爆棚的正財與偏財運，收入不斷往上漲，看著錢財不斷進帳，讓你笑得合不攏嘴的，一定要好好把握，特別是創業中的天秤，合作的過程也會非常順利，收入也會滿滿、業績大紅。另外旺盛的財運也帶動好運氣，並有機會升官加薪丶抽紅利丶獎金的機會，可說是正財、偏財都不放過。