莎蒂辛克在片中飾演布蘭登費雪的女兒。（車庫娛樂提供）

由《黑天鵝》金獎名導戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）執導新片《我的鯨魚老爸》（The Whale）是《神鬼傳奇系列》布蘭登費雪（Brendan Fraser）暌違10年的大銀幕主演作品，上週末安排限量上映後票房表現驚人，一舉打破年初由《媽的多重宇宙》創下的單廳票房紀錄，榮登2022年度單廳票房冠軍，同時也是疫情爆發後第二佳的票房紀錄，在昨日揭曉的金球獎入圍名單中，布蘭登費雪憑該片入圍電影戲劇類影帝，是得獎呼聲極高的人選之一。

現年54歲的布蘭登費雪在片中飾演一名因為罹患暴食症，體重高達600磅（約272公斤）的同志老爸「查理」，為此，他除了每天必須花上6小時化妝，並穿上重達300磅（約171公斤）的特殊服裝，還花了好幾個月接受訓練，學習體重過重的人們如何移動。這套特殊服裝讓布蘭登費雪在拍攝過程中吃盡苦頭，每天收工時將它脫下後會感到頭暈目眩，布蘭登費雪形容「就好像登上了威尼斯的船」。飾演女兒的《怪奇物語》莎蒂辛克（Sadie Sink）也透露，2人在拍攝期間幾乎沒有聊天，「他的特殊服裝太熱了，所以在拍戲空檔，布蘭登費雪總是會迅速被帶到有空調的帳棚內休息。」

除了身體方面的準備工作，布蘭登費雪在開拍前也向相關機構諮詢，以了解飲食障礙患者的身心狀態。「他們會跟我們分享自己的飲食習慣，以及肥胖如何影響他們和親人的關係。」布蘭登費雪表示：「聽到這些話很十分令人心碎，因為這些人經常被嘲笑，讓他們覺得自己很糟糕。」該片於威尼斯影展首映後，他精湛的演技獲得激賞，全場起立鼓掌長達6分鐘，也讓布蘭登費雪流下感動的淚水，外媒盛讚「如果少了布蘭登費雪天生的魅力，以及他透過湛藍雙眼中的幽微閃爍所傳達出的悲傷，《我的鯨魚老爸》就不會如此動人」。也助攻他憑藉該片獲頒多倫多國際影展的演員貢獻獎。

《我的鯨魚老爸》故事描述一名英語老師查理（布蘭登費雪 飾）中年出櫃後拋棄家庭與愛人私奔，如今他因為愛人過世而罹患暴食症，同時他還要試圖修補與17歲女兒艾莉（莎蒂辛克 飾）的關係。電影將於明年2月在台上映。