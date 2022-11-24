離婚後的黛安娜。

大S（徐熙媛）前夫汪小菲近來屢提自己當初購買的頂級床墊，讓大S昨（23）日派人將家中床墊送至S Hotel歸還，床墊最終遭割毀、作廢。不過30年前已故英國黛安娜王妃（Princess Diana）與查爾斯離婚後的做法更果斷，第一件事就是丟棄婚後睡了11年的桃花心木雙人床，然後下令燒毀查爾斯的所有物品。

《浮華世界》（Vanity Fair）日前報導，黛安娜傳記作者莫頓（Andrew Morton）寫道，1992年黛安娜終於與查爾斯離婚後，她的第一要務就是在查爾斯搬出去後重新粉刷肯辛頓宮（Kensington Palace），「她的第一個決定就是丟掉婚後11年來所睡的桃花心木雙人床，然後她將臥室重新粉刷過、換上新鎖，換掉自己的私人電話號碼。她單身的新生活開始了。」

已故英國黛安娜王妃（Princess Diana）與查爾斯離婚前，衣著以保守洋裝為主。圖為1984年6月她與查爾斯歡慶長子威廉2歲生日。（資料照／TPG、達志影像）

不只重新粉刷臥室，黛妃還下令在英格蘭南部的查爾斯宅邸海格羅夫（Highgrove）堆柴火燒毀他的所有物品，過去兩人婚姻生活中收到的許多禮物都瞬間化為灰燼。

已故英國黛安娜王妃（Princess Diana）與查爾斯離婚前，衣著以保守洋裝為主。圖為1989年她與女王。（資料照／TPG、達志影像）

不僅如此，黛妃的個人造型也大改造，從髮型到穿著與配件全部改頭換面。

黛妃前美髮師麥克奈特（Sam McKnight）過去接受英國《每日電訊報》（The Telegraph）專訪時表示，「她想要獨立，而且要看起來堅強－剪掉頭髮就是其中一部分。我認為某種程度上，她不想要再躲在頭髮或厚重的瀏海後面。」已故法國時尚設計師香奈兒（Coco Chanel）生前曾說過這段名言：「一個女人剪掉頭髮，就代表要改變生活。」

已故英國黛安娜王妃（Princess Diana）與查爾斯離婚後，衣著改為俐落褲裝，並且改拿公事包與托特包。圖為1996年6月她參加完威廉14歲慶生會後離去。（資料照／TPG、達志影像）

麥克奈特擔任戴妃的美髮師長達7年，他說這期間兩人只爭吵過一次，就是黛妃會趁他不在時偷偷燙髮，「她認為這樣比較容易整理。」

已故英國黛安娜王妃（Princess Diana）與查爾斯離婚後，衣著改為俐落褲裝。圖為1996年她下飛機後的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

不只髮型，黛妃過去正式場合中要穿的保守洋裝也都換成更顯專業的褲裝，過去常揹的肩背包也換成更陽剛的公事包或皮質托特包。