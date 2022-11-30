北市一名黃姓男子今年5月間趁前女友小婷（化名）倒垃圾時闖入其家中，待小婷返家後趁隙強行暴力性交得逞，湊巧小婷的房東前往拜訪，察覺小婷臉色有異樣而報警處理，全案才曝光。士林地院審結，依侵入住宅強制性交罪，處有期徒刑7年4月。可上訴。

判決書指出，黃男與小婷曾為男女朋友，兩人於今年5月初分手，未料同月12日時，黃男趁小婷外出倒垃圾關門之際偷偷闖入並躲在廁所內，小婷返家後，黃男隨即衝出掐住小婷的下巴與臉頰，不顧小婷的反抗，以暴力的方式強行性交得逞。

湊巧小婷該日與房東有約，房東前往拜訪時，發現小婷神情有異，透過小婷的手勢與唇語，房東驚覺狀況不對勁，遂報警處理，警方獲報後趕抵現場，全案才曝光。

士林地院審理時，黃男自述並未經過同意就進入小婷家中，法官認為黃男僅因不能接受分手，便不以理性方式處理雙方感情，更不尊重小婷的性自主權，未經同意侵入小婷家中並做出強制性交行為，但考量黃男認罪，願賠償但因小婷不願接受而未能和解等一切情狀，依侵入住宅強制性交罪，處有期徒刑7年4月。可上訴。