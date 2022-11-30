賈永婕日前和「首度客運」千金李晶晶聚會，前NBA球星「魔獸」霍華德（DwightHoward）正是座上嘉賓，讓她頓時成為小粉絲要求合照，不過卻被眼尖網友發現魔獸下半身「鼓一大包」，直呼尺寸太扯，對此，賈永婕強調「絕對沒P圖」，昨(29日)她表示要飛往美國幫女兒慶生，讓不少人敲碗是否能合體其他NBA球星，還要求「超越小魔獸」。

賈永婕昨(29日)曬出坐在機艙內的照片，只見她對著鏡頭露出甜美微笑，好心情全寫在臉上，接著開心分享此次出國目的：「我要飛美國了！但是我一定不會告訴你我要去幫安安過生日！20歲生日啊，淚奔，她長大我變老，五味雜陳的老娘小劇場即將上檔」，字字句句都難掩將與女兒碰面的興奮之情。

對此，網友紛紛留言：「女兒20歲了，還像姐妹啊，我也希望我兒子20歲時候，還能像姐弟一樣般的辣媽」、「我一定不會告訴妳安安的媽媽超漂亮」、「其實妳看起來離20歲也不遠啊」、「這位應該是雙胞胎姊姊吧」，不過也有人歪樓問道：「你會跟其他nba球星合照嗎」，她則笑回：「哈哈哈，你想看誰」，眾人則紛紛敲碗：「我想看超越小魔獸的球星」、「MJ23 ! 這會不會有點難度呢」。

汪小菲日前與大S隔空開戰，不過卻被發現銷毀的非盛傳的千萬名床，對此，賈永婕曬出與品牌方對話截圖，證實汪小菲並未購買千萬名床，更為了再次得到品牌方回覆，連打2通電話過去，只不過皆未得到對方回應，事後孩子不捨表示：「媽媽妳為什麼要這樣，你知道會燒到你嗎？」，她則強調若能幫助朋友，選擇真相與朋友，力挺好友到底的決心，讓網友大讚夠義氣。