時尚盛事《GQ》「Men of the Year」年度風格大賞昨（28日）晚間登場，陳柏霖、楊乃文、柯孟融、陳亞蘭、吳卓源、Kimbrley陳芳語、周予天、高爾宣等名人共襄盛舉，前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也現身給許多粉絲驚喜。其中，美女主播宋燕旻陪導演尪柯孟融出席盛會，露出超兇上圍，辣翻一票粉絲。

35歲華視正妹主播宋燕旻擁有專業的新聞播報能力，不僅有一張美麗的臉蛋，甚至還有傲人E級上圍，深受觀眾的喜愛。宋燕旻昨日在IG限動曬出穿搭照，寫下「今天的角色是經紀人」，之後又公開陪柯孟融出席活動的影片，打趣說道「我今天是來負責拿包包的助理」。

她也加碼曬出自拍照，只見她穿著黑色禮服，胸前心型剪裁更襯托出豐滿的上圍，深邃事業線一覽無遺，洩出一片雪白，轉身則可以看到白皙裸背，宋燕旻手拿著紅酒酒杯，高貴優雅的模樣，散發著嫵媚撩人的魅力。

照片曝光，引來許多網友暴動狂讚「辣到炸烈」、「意圖使人睡不著」、「很靚的導演助理」、「太性感了」、「是要逼死誰辣」、「不輸在播報時的美麗」，還有人說金馬應該這樣穿，宋燕旻笑回「今天是為了看魔獸穿的」。