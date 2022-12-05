韓國女團「Apink」主唱鄭恩地即將於明年1月14日在台大綜合體育館1樓舉辦「2023 JEONG EUNJI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI「演唱會，她特別為台灣Panda（官方粉絲名）拍攝問候影片，更用中文約定跟大家見面：「我們到時見！我愛你們！」

影片中，恩地先親切地跟大家打招呼，便開始回憶跟台灣粉絲的互動，「不知不覺已經過了3年的時間」，接著興奮提到：「終於能夠再次到台灣跟大家見面了！」感受到她對於台灣粉絲的想念，「我非常期待，相信大家都跟我一樣吧！」隨後表示對於這次的演唱會正在精心準備歌單，最後不忘用中文對Panda說：「我們到時見！我愛你們！」讓粉絲又驚又喜。

演唱會票價今天公布，最高票價為5200元和3800元，此次演唱會購票福利可抽獎彩排和親筆簽名板，12月11日13：19公開啟售。更多演唱會的相關資訊請洽主辦單位D-SHOW的FB和IG。