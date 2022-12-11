新北市歡樂耶誕城巨星演唱會第二天，吸引大批歌迷到場狂歡，新北市長侯友宜與夯團五堅情一起點燈，五堅情還教侯友宜超Kiang歪頭與嘟嘴自拍，逗得台下民眾哈哈大笑。

新北歡樂耶誕城巨星演唱會，侯友宜與五堅情連拍表情超Kiang。

侯友宜表示，看到今天滿滿都是人，大家都非常享受溫馨快樂幸福的耶誕節，感謝大家遵守安全秩序，歡樂耶誕城開城至今已經有580萬人次造訪，他跟民眾相約「明年再來」。

新北市觀旅局表示，今天演唱會由「超人氣潮流男團」Ozone開場，還有李東軒、戴愛玲、熊仔、五堅情WOLF(S)、蔡健雅等人，現場擠得人山人海。