男團Xunday將於20日舉辦首場演唱會。（Xunday提供）

男團Xunday將於20日舉辦首場演唱會。（Xunday提供）

男團Xunday將於20日舉辦首場演唱會「Today is Xunday」，3位成員昨練團總彩，團長秦天拍胸脯說：「Xunday的一小步，希望有天成為樂壇的一大步。」3人年輕體力好，一練就是6小時，被團隊誇「很持久」，而經紀公司見帝王寒流來襲，夜晚下探10度，乾脆吆喝泡湯，慰勞Xunday近日的辛苦，直接驅車招待子弟兵北投泡溫泉、吃野菜，為他們緩解練團疲累，3個大男生泡湯袒裎相見，不忘討論演出舞步，西瓜本來還要站起來比劃練習，被威威一把拉住，制止：「你瘋啦，沒人想被你….水甩到。」惹得眾人大笑。

隨著演唱會倒數計時，秦天、威威和西瓜處於備戰狀態，秦天表示自己頭腦轉不停，都在想演唱會表演事宜，「到晚上睡覺時大腦停不下來，所以這個禮拜都有失眠狀態。」威威則表示自己怕跳舞會來不及看提詞機，所以很認真在背歌詞，跟許富凱有明星臉的西瓜則表示滿緊張的，「因為親友組團要來捧場，很怕自己表現不夠好，所以就是苦練再苦練！」對於即將挑戰2千多人大舞台，團長秦天雖看起來老神在在，其實內心五味雜陳，還不時耳提面命威威、西瓜不要害怕和緊張，疾呼：「我們要把腎上腺素轉化成雄性激素，唱出男性心聲啦。」

演唱會未演先轟動， 除了力邀製作人凃惠源單總監，光是嘉賓一字排開就有3位，包括謝和弦、呂婕菲以及遠渡重洋的大馬男團ThreeeP（3P），令粉絲相當期待。此外，演唱會現場將推出「一日限定週邊」，包括黑、白兩色保溫杯、專屬年曆和T恤等；Xunday將於20日晚上於新莊宏匯廣場「Zepp New Taipei」舉辦演唱會，購票洽寬宏售票及全台萊爾富OK GO。