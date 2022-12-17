民進黨於九合一選舉大敗，台灣民意基金會今日公布總統大選最新民調，國民黨新北市長侯友宜以近4成的支持度，力壓民進黨籍的副總統賴清德、和民眾黨主席柯文哲；對此，高雄市長陳其邁認為現在離總統大選仍有段距離，民調只供參考，不過民進黨敗選確實有許多反省努力空間。

九合一選舉民進黨大敗，創下創黨以來最慘紀錄，外界關注綠營將由誰擔任2024總統大選候選人，及2024總統選戰民眾支持度；根據台灣民意基金會針對2024總統選戰可能人選進行民調，結果顯示若由侯友宜、賴清德、柯文哲3人競爭，支持度依序為38.7％、29％、17.8％，侯友宜以近4成的支持度，領先賴清德9.7個百分點。

高雄市長陳其邁今天下午出席橋頭糖廠山本悌二郎銅像揭幕儀式時，表示距離2024總統大選還有一年多時間，民調都是供作參考，民進黨這次經過敗選，還有很多反省努力的空間，需要繼續加油。

陳其邁說，國會選舉和總統大選這些都攸關到台灣安全，也關係到整個東亞的地緣政治整體的一些變動，這也是國際友人非常關心的。

陳其邁也肯定副總統賴清德從事公職的努力，表示賴清德是非常認真努力打拚及非常優秀的政治人物，對於總統大選民調結果，這些只供參考，尤其距離總統大選還有一段時間，他們一定會繼續努力。