新北市議會議長、副議長選舉將於25日投票，藍營推派現任議長蔣根煌、副議長陳鴻源爭取連任，綠營則由黨團總召陳啟能、副總照李倩萍分別代表角逐議長與副議長。先前曾傳出無黨團結聯盟總召蔡錦賢有意角逐副議長，不過，蔣根煌、新北市長侯友宜稍早與蔡協調，蔡決議禮讓，蔣陳配勝出機率高。

國民黨本屆拿下32席，民進黨28席，民眾黨1席，無黨籍5席，各政黨皆未過半，藍綠若要爭取正副議長，勢必須聯合第三勢力。不過，蔡錦賢先前曾表態爭取副議長之位，他強調，將與藍綠都談看看，「哪種最好就談哪種」，為藍營增添變數。

外界也傳言，國民黨團部分議員對陳鴻源不滿，若藍營不願支持蔡錦賢角逐副議長，無黨團結聯盟將推派蔡錦賢成為議長參選人、山地原住民議員馬見成為副議長參選人。

不過，侯友宜稍早也親自與蔣根煌等人，一同與無黨協商，使蔡錦賢打消角逐副議長想法。蔡錦賢表示，現在跟藍營議長、副議長人選以及市長協調中，應該是配合國民黨，推派議長蔣根煌、副議長陳鴻源，雖然他先前想要爭取副議長位置，但犧牲小我完成大我，也希望給無黨一些福利，協助無黨議員申請地方建設，更方便快速，讓他們為民服務。

至於是否再跟綠營洽談合作，蔡錦賢說，無黨一向跟國民黨合作，運作上比較順暢，感謝議長、市長，彼此協調很融洽。無黨禮讓藍營後，藍營若黨內不跑票，將取得票數優勢，蔣陳配出線機率也極大。