國民黨台南市議員方一峰昨(22)日傳出遭不詳男子騙上車恐嚇，檢警追查發現，台南區漁會理事長林士傑當時也在車上，引發關注。對此，林士傑今在臉書上表示「政治無是非！我正式宣布退出民進黨！靜待司法調查！」

正副議長選舉只剩不到48小時，台南市傳出暴力介入選舉事件。民進黨南市黨部執委、南市區漁會理事長林士傑，被控涉嫌威脅國民黨議員方一峰「不出席或投自己」。台南地檢署獲報後立即分案成立專案小組展開偵辦，並傳喚林士傑到案問訊，訊後林等2人被諭知5萬元交保，其餘請回。林士傑今天也在臉書宣布退出民進黨，靜待司法調查。

據查，昨天傍晚5時30分左右，1輛廂型車停在台南市西港區慶安宮附近的道路，車內有2男1女，其中1人下車進入台南市議員方一峰服務處，指副議長李文俊在車上要找他。方不疑有他上車後，卻不見李文俊，但車內人員語帶威脅 說，議長選舉時，「你只有兩種選擇，一種不出席，一種投自己」。

當時，方一峰告訴對方，「我會照著黨團決議走」，但對方要求方今天中午給答覆，否則就給他好看。

事後，方一峰將此事告知議長郭信良後，郭打電話請市警局長方仰寧前往議長家商討。方於晚間9點抵達議會後，經協調由佳里警分局與市調處共同受理方一峰的報案，並請方就近前往市調處製作筆錄，同時也報請台南地檢署指揮。

方仰寧在場獲知恐嚇方一峰的車牌號碼後，立即指派刑警大隊、市區各分局及佳里分局追查涉案車輛，並於2小時許在安南區攔獲該涉案車輛，連同車上的林士傑、駕駛人及另名涉案的黃姓女子等3人，全都帶到佳里警分局製作筆錄後，再帶往南檢接受檢察官偵訊。

據了解，林士傑坦承搭車前往西港慶安宮，但沒有威脅方一峰。

南檢表示，12月22日晚間接獲通報，指方一峰於當日下午遭不詳男子恐嚇，檢方立即分案由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官成立專案小組，指揮台南市政府警察局及法務部調查局台南市調查處共同偵辦。

南檢強調，目前警方與調查官已針對相關涉案人製作筆錄，也傳喚林士傑到案說明，訊後林、黃女均5萬交保，司機則請回。

南檢還指出，正副議長選舉期間，絕不容許任何關於賄選或暴力等不法情事介入，若有任何不法情事發生，該署絕對會傾全力嚴加查辦。距離正副議長選舉僅剩不到2天，台南市民要的是一個安定及安全有秩序的生活，而不是一到選舉就賄選傳聞甚囂塵上，或暴力恐嚇情事接連發生，檢警調必定全力掃蕩所有不法，還給台南市一個乾淨、和平的選風。