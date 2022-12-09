莎拉布萊曼想到全台各地的美術館走走。（寬宏藝術提供）

莎拉布萊曼除了為巡演忙當空中飛人外，沒有工作時也愛到處旅行。（寬宏藝術提供）

英國美聲跨界天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman） 暌違5年登台開唱，今（9日）記者會上，她表示懷念台灣粉絲的熱情，「我2年前本來要來，結果因為疫情取消」，更提到自己演出音樂劇《歌劇魅影》後朝向轉型，「我多次來台灣表演，台灣也是幫助我成功的一個里 程碑，而且台灣很自由開放，粉絲也很友善，我得到熱烈歡迎，所以非常喜歡來。」

這次她不僅首度將「莎拉布萊曼聖誕派對演唱會」帶到台灣，也將從南到北進行巡迴，可以好好欣賞台灣的風光，莎拉布萊曼笑說「我同時也是現代藝術的收藏家，喜歡畫作、蒐集東西，對美術館很有興趣，希望有機會可以去走走」，媒體也當場推薦她可以逛逛故宮，結束後還能順便去北投泡個溫泉，她也當場拿起筆在紙上逐一記下來，接著她透露難忘1995年來台時吃到的小籠包，直呼還要再吃一次，並表示自己也很愛喝珍珠奶茶，但一直誤以為珍珠是韓國人發明的，如今得知台灣才是珍珠奶茶的發源地。

雖然這次不會演唱中文歌，但她不忘跟媒體學了幾句中文準備在演唱會上對歌迷說，還特別在紙上用拼音筆記，聽到「你好，謝謝」時，笑說「這個我記得」，最後除了學習「聖誕快樂」跟「新年快樂」，也學會了「我愛你」，更現學現賣對在場媒體說「我愛你」，並表示自己前1晚特別睡個好覺，「就是為了要養足精神跟你們見面」，相當親民隨和。

另外，被問到身為英國人平時是否有在關注皇室新聞，有沒有看近日在Netflix上架的紀錄片《哈利王子與梅根》，莎拉布萊曼直言「我們根本懶得討論他們的事」。但她也提到英國在女王過世後，加上過去幾年因為疫情的影響，經濟和社會確實受到很大的衝擊，感嘆「自由是對人類來說是最重要的事情，因為這樣才能創造一個更好的世界。」

莎拉布萊曼除了因為巡演忙當空中飛人外，沒有工作時，也愛到處旅行，她直言，世界各地皆是家，「我很喜歡旅遊，去認識不同的人、文化，在探訪世界的過程中獲得一些演出的靈感，重要的是，我是自由的，自由就能衍生出創造力。」回顧出道46年，莎拉布萊曼說知道自己不可能一直在舞台上唱歌，「假設未來不唱歌的話，我希望可以創作，可能是古典類型的歌曲或者音樂劇。」

「莎拉布萊曼聖誕派對演唱會」將於12月中登場，14日在高雄巨蛋、16日在台中中山堂、17日在台北小巨蛋、18日於屏東縣立田徑場開唱，購票請洽寬宏售票，以及全台萊爾富、OK便利商店。