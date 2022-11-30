南韓男星金賢重2014年因涉嫌對前女友家暴，導致女方反覆懷孕又流產，最後仍替金賢重生下一子，而近日和現任妻子也迎來一子的金賢重，出演談話性節目分享甜蜜的婚姻生活時，卻遭到輿論砲轟他「有了新兒子就忘了大兒子」，29日他也遭媒體爆料，這8年從未見過小孩也沒支付過扶養費，令外界相當傻眼。

過去曾由南韓5人團體「SS501」出道並受到大批粉絲喜愛的男星金賢重，憑著帥氣外貌與驚人的歌唱、舞台實力成為不少人心目中的男神，之後又在韓版《流星花園》中飾演花澤類一角而使人氣攀向巔峰。不料，2014年他卻遭到崔姓前女友提告，指控金賢重在她懷孕期間遭他毆打、施暴、逼迫墮胎，第一個孩子因此被打到流產，讓金賢重的王子形象瞬間跌入谷底。

但崔女供稱在第二次懷孕時，她承認「沒辦法確認自己是不是在懷孕狀態下被打」，而金賢重便緊咬這點說詞，反告女方損毀名譽成功，並判處女方須賠償金賢重500萬韓幣（約新台幣11.6萬元）賠償金與民事賠償1億韓幣（約新台幣233萬元）。但事實上，金賢重施暴一事最後還是被法院認證，且當時女方要求他賠償16億韓幣（約新台幣3735萬元），只是他反咬女方侵害名譽告了5年才成功，因此大眾最後印象只留在崔女侵害名譽罪成立一事，絲毫忘了金賢重家暴的罪責。

而近期積極復出的金賢重，在今年2月於《想說的話》演唱會上宣布結婚後，緊接著在今年8月份左右再度當爸，他也開始登上節目，分享親自為兒子換尿布、洗澡等親子互動，臉上完全藏不住當爸的喜悅，但網友看到後卻掀起了批評聲浪，認為他根本忘了大兒子，還想把自己塑造成愛家好男人的形象。

對此，南韓資深娛樂記者李鎮浩也在29日透過頻道爆料，金賢重在打完官司後曾向當時剛出生的大兒子道歉，並表示會以孩子的利益為優先考量，但這8年來他卻從沒要求要見小孩，甚至沒付過半毛扶養費，直到去年他才突然打電話給孩子的母親崔女，要求「整理一下扶養費」，崔女原本還想著「他至少會想看看孩子吧」便答應見面，沒想到他出面只是為了想降低扶養費，當時他還拿出自己的所得證明，要求原本每月要支付的200萬韓幣（約新台幣4.6萬元）降低為160萬韓幣（約新台幣3.7萬元），但這段時間他從沒付過半毛錢，主動聯絡卻是為了「砍價」，讓崔女相當心寒且震驚。影片播出後也立刻掀起網友的批評聲浪，讓他復出之路再度蒙上陰影。

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