2022卡達世界盃足球賽於11月20日正式開打後，全世界的球迷都陷入瘋狂狀態，就連韓國明星也時時緊盯戰局。南韓與加納的比賽於台灣時間28日晚間9點開踢，過程緊張、刺激，最後因主裁判沒給角球就吹哨結束比賽，使南韓輸掉比賽，在南韓網路上引發熱烈討論，就連南韓大咖男星柳承龍也因此相當不滿，竟用本人帳號到當晚主裁判安東尼泰萊（Anthony Taylor）的推特下留下惡劣評論，意外引發爭議。

南韓與迦納大戰於28日晚間9點正式開踢，迦納隊上半場以2比0領先，下半場南韓隊曹圭成在3分鐘內踢進2球得分追平比數，不過隨後又被對手超前一分，南韓隊的權敬原在最後時刻，想要一腳遠射踢進門，無奈打到了防守球員身上出底線，原本他們希望能有最後一次角球的機會，但裁判卻響哨示意比賽結束，讓南韓隊輸掉了這次的比賽。引發南韓主帥、現場觀眾及南韓民眾的不滿，隊長孫興慜甚至向裁判抗議並落下男兒淚，在南韓網路上掀起熱烈討論。

벤투 항의하는거 개멋진데 매너도 있는거 더멋짐 pic.twitter.com/S9ENKliieX — 흠칫 (@heumchit0708) November 28, 2022

코너킥 시간도 안 주고는 항의하니까

감독한테 레드카드까지 줌 ㅋㅋㅋㅋㅋ

저새끼를어떡하면좋냐얘들아 pic.twitter.com/QtvFRBatJG — 쪼 (@j0ggin) November 28, 2022

而安東尼泰萊的IG也因此遭到出征，最令人驚訝的是，一整排留言中竟出現柳承龍的認證帳號，他在底下留下「3個章魚」的表情符號，諷刺安東尼泰萊跟章魚一樣光頭。另外，韓網近年罵光頭時流行說「유어 마인드 디스거스팅 쏘 유어 헤어 런어웨이（Your Mind Disgusting. So Your Hair Turn Away）」，一個章魚符號包含了許多酸意。但隨後，柳承龍也驚覺自己的行為不當，趕緊刪除留言道歉表示「很抱歉，我立即刪除了，是我思慮不周」，但部分網友還是將他的流言截圖並在網路上瘋傳，認為他身為公眾人物不應該做出這種舉動。