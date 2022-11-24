南韓全方位男星李昇基，日前被媒體爆料出道18年沒拿到任何音源收入，向經紀公司公司HOOK娛樂反應卻遭置之不理的爭議，損失至少100億韓幣（約2.3億台幣），瞬間點燃粉絲怒火，經紀公司也遭到眾人撻伐。事件發酵多天以來始終低調的李昇基，今（24）日稍早也透過律師打破承諾，公開當時與代表對峙卻遭對方辱罵的情況，雙方關係正式破裂。

李昇基透過律師表示，李昇基出道這18年來一直十分信任公司，也從來沒有聽說過有「音源費」這項收入，因此壓根不知道這是自己的權益，直到某日收到職員原本要傳給代表，卻誤傳錯給他的訊息，才發現自己18年來都沒有收到該有的音源費。李昇基也如先前被媒體爆料的內容，在15日主動向公司HOOK娛樂的權代表追討18年來應得的音源費用，希望對方公開詳細的收入清單，並支付他未繳清的款項，但沒想到權代表卻反嗆他「你就是個賠錢的歌手」並用其他藉口拒絕支付。

李昇基透露當下遭到難聽的髒話辱罵，甚至受到對方威脅，讓他感覺到，即使沒有音源費的問題，雙方多年建立起來的信任感也已消失，因此經過思考後，決定向公司提告，爭取應該有的權利。李昇基還要求HOOK娛樂將款項透明化，並感謝所有粉絲、朋友、家人的支持，他承諾會盡全力保障未來的演藝事業繼續活動，後續的情況也會在進一步確認事實後，發表立場，正式宣布與公司撕破臉。

另外，南韓媒體Dispatch近日也公開了權真英代表與李昇基經紀人的對話紀錄截圖及對話錄音，權真英不斷要求經紀人誘騙李昇基刷自己的卡，不要用公司的信用卡，就連停車費花了14500韓元（約新台幣360元）也被罵，要求他以後去停免費停車場，但對李昇基摳門的她，卻叫2名經紀人用公司卡為權代表結帳300萬韓元（約新台幣7萬元）的衣服，讓粉絲們得知後氣憤不已。