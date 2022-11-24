南韓女團BADKIZ在2014年時，憑著超夯的歌曲《귓방망이》（Ear Attack）出道，洗腦又輕快的旋律與舞蹈，受到眾人喜愛，她們也因此紅遍全國，在國、高中生中也掀起一陣模仿風潮，但在2020年就宣布解散，直到今年又再度重組合體。近日前成員Jina U（지나유）也登上網路節目，提到當年爆紅時大家都以為她賺很多，但其實收入並沒有想像中的好。

BADKIZ元祖成員Jina U，在節目中透露，團體在最紅的時期一天大約會有3場活動，但收入並沒有到很多，後來她在2016年退團後，轉行成為Trot歌手（韓國演歌），人氣更不如以往，活動也漸漸變少，朋友得知她轉行後甚至與她斷絕聯絡，她的收入也因此越來越不穩定，只能一邊打工一邊追夢。

Jina U表示，當時的她為了維持生計，不僅去生魚片店打工，還在凌晨2點起床配送牛奶，一天大約配送150罐牛奶左右，月收入卻僅有3、40萬元（將近台幣1萬元），她回憶當時的情況辛酸表示「這樣的狀態我大概做了超過1年，無論雨天還是下雪天都在送，又或者某一天，（以Trot歌手身份）去鄉下表演再回家已經晚上11點了，我繼續在隔天凌晨2點起床準備出門送牛奶」努力熬過那段辛苦的歲月。

Jina U後來接受媒體採訪時透露，當年光是送牛奶不夠支付生活，才會又去生魚片餐廳打工，如今她與雙胞胎姐姐一同經營寵物幼稚園以及寵物旅館維持生計，但她也強調自己並沒有放棄歌手夢，因此只要還有表演邀約她也願意表演。