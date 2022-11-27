共同社引述消息人士指出，日本公明黨黨魁山口那津男有意明年1月訪問中國大陸，並已向中方表達意願。

共同社報導，本月中旬，山口與中國駐日大使孔鉉佑舉行會談時，已表達想在明年1月例行國會開幕前訪華的意向。若訪問實現，將是山口那津男約3年多來首次訪華。

報導指出，山口那津男計畫訪華，意在推動改善因中國公務船駛入釣魚台「領海」等惡化的日中關係，發揮影響力。

山口15日在記者會上表示，「期待日中首腦會談能成為推動包括政黨間在內的多層次交流的契機。」該黨幹事長石井啟一18日在記者會上稱，黨高層訪華尚無敲定的計劃，並表示「如有機會將摸索」。

報導稱，公明黨和背後支持該黨的「創價學會」與中方建立起自己的關係。公明黨在1972年中日建交前派遣了第一批訪華團，被認為為日中聯合聲明的簽署鋪路。創價學會名譽會長池田大作2008年在時任中國國家主席胡錦濤訪日時進行雙邊會談，展現緊密關係。

之後，公明黨高層等也積極訪華。2017年山口向中國國家主席習近平遞交時任日本首相安倍晉三託付的親筆信。但是2018、2019兩年訪華時則沒有會晤習近平的機會。

公明黨消息人士稱，此次訪華的判斷「關鍵是看能否安排與習近平的會談」。