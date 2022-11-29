HVL高中排球甲級聯賽男子組預賽，29日龍津高中在一日兩戰中，接連擊敗萬能工商、瑞芳高工，在攸關晉級的一役，更是以23比25、30比28、22比25、25比22、15比6氣走瑞芳高工，隊史繼109學年後再度重返HVL男子組複賽12強。

龍津高中教練林則旻提到，今年團隊整體戰力與過往不同的是板凳深度更好，「往年我們通常只有6個人能用，今年在新生補進即戰力的前提下，板凳可用之才更多，戰術能更靈活運用。」

而108學年曾奪下隊史最佳紀錄亞軍的屏榮高中，在李尼希米離隊後，已沈寂兩年未再踏進HVL男子組12強領域，今年在入選U18國手的主攻手高宇浩帶領下，以局數25比20、20比25、23比25、25比18、15比13驚險擠下福誠高中，宣示奪回「南霸天」寶座。

男子組本日確定晉級複賽的隊伍分別為成功高中、頭城家商、龍津高中、屏榮高中，30日男子組還有10隊要爭奪最後4個晉級席次。