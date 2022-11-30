111學年HVL高中排球聯賽預賽30日進行第4天賽程，女子組曾奪下5座冠軍的強權華僑高中，接連擊敗上學年度皆寫下新隊史紀錄的南湖高中與鶯歌工商，一局未失的成績收下兩勝，也取得複賽參賽資格。

另一張HVL女子組複賽門票由鶯歌工商取得，上午場先直落三苑裡高中後，攸關球隊複賽資格晉級戰中，再是直落三擊退內湖高中，鶯歌工商教練劉忠賢表示：「今年我們整體陣容大多屬三年級，整合度、默契上及組織可能比其他隊伍好一些，但這不是我們能夠鬆懈的理由，其實我們的弱點，主要是我們學校沒有體育班，球隊平時練習的時間比較少，學生因大多分散在一班班際裡面，不像中山、東山能有企業聯賽做磨練，在抗壓性及經驗值沒來的這麼多。」

女子組最後4張複賽門票，在12月1、2日兩天賽程中，從景美女中、南湖高中、北港高中、安樂高中、苑裡高中、屏縣大同、枋寮高中、內湖高中，8校中決定。

男子組戰況，本日無隊伍晉級，其中麥寮高中在打敗苑裡高中後，12月1日將與曾文農工拚搶僅剩4席的晉級名額，麥寮高中教練黃偉盛指出，今年球隊幾名主力有了去年決賽的洗禮，處理球上更加大膽、沉穩，對於這屆學生的表現仍非常有信心。

另外，女子組最後四張複賽門票，在12月1、2日將從景美女中、南湖高中、北港高中、安樂高中、苑裡高中、屏縣大同、枋寮高中、內湖高中，八校中決定。