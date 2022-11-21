為培養高級中等學校學生動手實作與提升設計、創造科技工具及資訊系統的知能，由教育部國教署補助國立臺灣師範大學辦理北、中、南、東區教師培訓及學生「2022 GoSTEAM自造之星競賽」，競賽活動於11月20日在臺北市立龍山國民中學登場，全國高級中等學校計有19校共36隊報名參賽。

本次競賽結果，高中組由國立臺灣師範大學(作品名稱：瑞丹波捷匈保羅克GO)獲得冠軍、亞軍為臺北市立永春高級中學(作品名稱：傲嬌公主團)及國立華僑高級中學(作品名稱：神奇水母)、季軍為臺中市立臺中女子高級中等學校(作品名稱：大豬小豬落玉盤)、國立臺東女子高級中學(作品名稱：Ghosteam)及國立鹿港高級中學(作品名稱：滾鹿龍山)；高職組由國立羅東高級中工業職業學校(作品名稱：Unlimit)獲得冠軍、亞軍為國立羅東高級中工業職業學校(作品名稱：E=mc2)及桃園市立壽山高級中等學校(作品名稱：嬉遊季) 、季軍為臺中市立沙鹿工業高級中等學校(作品名稱：煞氣@萬年老二) 、國立新竹高級工業職業學校(作品名稱：魚躍龍門)及臺中市立臺中工業高級中等學校(作品名稱：わからない)。

高職組冠軍：國立羅東高級工業職業學校。(照片/教育部提供)

「GoSTEAM自造之星」為學生自行設計與組裝多結構滾珠機械機構的競賽。GoSTEAM的含義，G為軌道的意象，而o為珠子的意象，STEAM則為教育學生培養在科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）及數學（Mathematics）五個構面的學習和發展。

競賽採分組分隊進行，每隊最多8名，至多2名指導教師進行設計、結構組裝、創新歷程撰寫及媒體製作指導。在賽前競賽隊伍需準備滾珠機構，學生運用雷射木材、壓克力板切割、3D列印等製作機構的材料組件，並在競賽活動當日進行機構組裝動作。

競賽過程中，學生需要運用物理及科學等知識，活用3D列印和雷切機技術製作機構本體，並依照主辦方所提供之題目進行「賽前切割，當天組裝，當天競賽」，落實Maker精神。此外，競賽評選成績為冠、亞、季軍隊伍，也將頒發獎金與獎狀，最高額獎金高達2萬元。報名參賽隊伍最多的學校為國立虎尾高級職業農工學校，共組5隊參賽。學生表示比賽前雖然已完成作品的主結構，但在競賽組裝測試作品時，仍需視現有的組件進行創意組合，學習危機處理，發揮解決問題能力，非常具有挑戰性。

國教署表示，期待透過本活動激發學生創造思考與學習團隊合作，並在競賽中學習問題發現能力及解決能力，進而實踐「好思考、喜思考、樂創作、肯創作」的科技人的思維與習性。