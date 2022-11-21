111學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組預賽，C組花蓮體中、宜蘭高中都是從資格賽爭取到16強預賽門票，不過兩隊在小組賽各吞下2連敗，22日的對戰，就要決定該組誰能搭上12強列車。

花體、宜中本季HBL冤家路窄，兩隊資格賽也分在同組過，當時是爭奪過分組龍頭，花體83比60贏宜中、收下分組第1；來到預賽，兩隊又很有緣地再次同組，這次則要為分組最後一張複賽門票再度一決高下，贏家繼續前進、輸家只能下季再來。

花體「蕃茄教練」葉書瑋說：「今年夏天在盃賽及HBL資格賽，我們都贏了宜中，但這些過去的戰績都僅供參考，尤其資格賽在花蓮打，我們有主場優勢，才大贏23分，明天預賽再次交手，又是關鍵生存戰，才是本季成敗最後驗收，因為一輸本季就提前收工、再也沒有明天，之前贏宜中多少場、多少分，都沒意義。」

對於和宜中再度強碰，甚至是攸關晉級的關鍵賽事，葉書瑋寧以平常心看待，表示：「或許這是上天有意考驗我們兩隊，才繼資格賽後，再給雙方一次真正印證你強我弱的機會，做為本季的了斷。」

宜中教練陳建嘉也說：「本季我們還沒贏過花體，但這一點都不重要，重要的是明天我們要連本帶利一次討回，且雙方因為數次交手多，彼此非常熟悉，加上實力旗鼓相當，就看臨場表現決定輸贏。」

連續第二年打HBL 16強複賽、但上季止於12強複賽的宜中高三隊長郭垣里說：「這是我第一次面對一戰定生死的晉級戰，當然非贏不可。而且我還沒打過HBL 8強，明天是最後機會，我和隊友會把它當成是本季最後一戰打、勢在必勝。」