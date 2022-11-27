民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka(右3)敗選隔天上午到花蓮市區的美崙天主堂彌撒，下午會到部落謝票。（羅亦晽攝）

花蓮縣長經過選戰洗禮，國民黨縣長徐榛蔚以64.57％得票率，戰勝民進黨對手Kolas Yotaka32.15％得票率，當選連任。徐榛蔚昨晚在競選總部感謝選民支持後，今起將赴各鄉鎮市謝票；吞下敗仗的Kola今天則一如往常到天主堂彌撒，表示自己心情很平靜，且這次的選舉讓她感到相當驕傲及愉快。

國民黨縣長徐榛蔚今天一早就到秀林鄉展開謝票行程，感謝民眾對她的支持。（羅亦晽攝）

徐榛蔚今天上午8時許，就先到花蓮最北端的秀林鄉掃街謝票，感謝選民對她支持與信任，不少支持者聽見徐團隊的聲音在自家門口時，紛紛走出門來，向她熱情揮手打招呼，更大喊「縣長加油」，徐則露出燦爛笑容，展現親民形象，頻頻和大家說聲「謝謝支持、真的謝謝」！

國民黨縣長徐榛蔚今天一早就到秀林鄉展開謝票行程，不少支持者聽見其團隊的聲音在自家門口時，紛紛走出門來，向她熱情揮手打招呼，大喊「縣長加油」。（羅亦晽攝）

徐榛蔚結束秀林鄉謝票行程後，馬不停蹄趕赴新城鄉、花蓮市繼續對選民表達感謝，明天預計到豐濱鄉、富里鄉等南區鄉鎮，繼續向支持者表達謝意。

國民黨縣長徐榛蔚今天一早就到秀林鄉展開謝票行程，不少支持者聽見其團隊的聲音在自家門口時，紛紛走出門來，向她熱情揮手打招呼，大喊「縣長加油」。（羅亦晽攝）

Kolas今天上午則到花蓮市區的美崙天主堂彌撒，她說，自己是天主教徒，和神父與教會牧者都很熟悉，每個周日上午都有到教會的習慣，不過今天下午會到部落謝票，這3至5天期間，也都會在全縣進行車隊掃街謝票，對任何支持她的人、希望花蓮改變的人表達感謝。

面對敗選，Kolas說自己的心情其實很平靜，就像她昨天所講的，這次的選舉感到又驕傲又愉快。

不過Kolas先前在花蓮成立競選總部時，獲不少頭目站台支持，如今敗選，是否擔心他們遭人秋後算帳，Kolas毫不猶豫的說她非常擔心，希望所有曾支持過她的花蓮朋友們，在未來各方面不會遭到不一樣的對待，大家都有權利表達對任何人的支持，不應受到任何的威脅，認為花蓮必須要有民意的自由。

另，針對蔡英文總統辭掉民進黨黨主席的看法，Kolas認為這是一種責任政治的表現，希望這次選舉的結果呈現出大家對民進黨有不一樣的想法，甚至有更多鞭策與期待，希望未來可以更好，不管是蔡主席的請辭，或行政團隊的檢討，大家都是希望台灣能更好。