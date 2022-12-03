九合一選戰民進黨慘敗，針對2024年總統大選布局，根據《聯合報》報導，前民進黨主席、亞太和平研究基金會董事長許信良建議民進黨重用前太陽花成員林飛帆，出任黨主席、行政院副院長，爭取年輕選票。國民黨台北市議員徐巧芯對此猛酸說，這種「檢討」實在太令人眼睛一亮了。

徐巧芯今(3日)在臉書粉專貼文表示，最近民進黨在檢討敗選，其中一個改革的方案是「任用林飛帆擔任黨主席」，而且還要出任「副行政院院長」。她不禁酸說，身為國民黨的她，舉雙手雙腳支持，這種「檢討」也實在太令人眼睛一亮。

徐巧芯指出，過去這一段時間，蔡政府踐踏民主法治，例如確診者不能投票，這件超級瞎的事情，當初林飛帆有為人民發聲嗎？還有民進黨一堆人搞論文抄襲，林飛帆有出言譴責嗎？都沒有。

徐巧芯認為，原本林飛帆是一個「覺醒進步青年」，應該是民進黨內的改革力量，但他擔任民進黨官員後，坐領副秘書長高薪，被戲稱「林九萬」。不僅沒有替民進黨帶來年輕人的支持，還反向迎合民進黨和蔡政府的權力傲慢及雙重標準，為虎作倀，例如他當初說美牛是毒牛，都可以為了一個月9萬元的薪水改變立場，支持萊豬進口。

徐巧芯甚至質疑，當時的林飛帆，現在只是林九萬，早已在染缸中沈淪腐化。她更猛酸說，任何民進黨人提出林飛帆擔任民進黨主席的建議，她都覺得是「傑出的一手」，拜託民進黨一定要採納這個意見，先謝謝了。