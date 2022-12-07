徐巧芯留言。（圖 / 截自柯宇綸臉書）

藝人柯宇綸日前提告國民黨台北市議員徐巧芯妨礙名譽，判決結果今（7）日出爐，檢方認定徐巧芯發言非憑空杜撰，罪嫌不足，徐巧芯獲不起訴。對此，柯宇綸今在臉書發文，稱不追究罵他的網友，徐巧芯則在該貼文留言，希望他「不要再亂告人了」。

有藍營「空戰天后」之稱的徐巧芯今年10月14日在臉書PO文，指陳時中在新聞節目訪問中，認證了是跟焦糖同一條船的人，引起網友討論，柯宇綸在下方留言「松信區選民在此，我認真不想跟你同一條船」，徐回覆道「我也不會想要跟偷竊安全帽外加縱火燒車的人同船欸，那剛剛好」，柯憤而提告徐涉嫌公然侮辱、加重誹謗等罪。

而柯今在臉書自曝「已收到判決結果」，並稱對於罵他塔綠班的網友，他也不上訴、不追究到底了，「我們把自己做好，對於別人的謾罵就由它去吧，不好的事情留在這一年，無心在無謂的事纏鬥」。

而徐巧芯則留言表示，希望柯宇綸不要再亂告人了，「要記得會被法院認證的」。她也提到，好的開始是成功的一半，只有祝福。

但有網友留言酸徐巧芯，表示議員這樣嗆一個已經負過法律責任的平民，也是挺有趣的，徐則回擊，「不就他（柯宇綸）自己要告我才被法院認證，怪我囉？」