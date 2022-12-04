前新竹市長林智堅及桃園市長鄭文燦兩人的碩士論文，先後被台大認定抄襲，並撤銷碩士學位，緊接著民進黨立委蔡適應的博士論文也被台北大學認定抄襲，博士學位遭撤銷。前立委蔡正元表示，論文瘟疫後，接著下一個會是誰？

蔡正元3日在臉書粉專貼文表示，論文瘟疫，民進黨重要人物的論文，紛紛捲入抄襲問題，學位也紛紛被撤銷。這就像瘟疫一樣，一個傳染一個，先是林智堅碩士沒了，再來鄭文燦碩士學位也沒了，再來就是蔡適應的博士學位沒了，接著下一個會是誰呢？

網友紛紛表示，「一路炸到2024…..也挺歡樂的啊！千萬不要停啊」、「過去藍色執政，許多官員都是留美學子，現在的執政者，他們的人員學位，接連出現論文抄襲事件，真是荒謬」。

還有網友認為，「真是經典」、「挫咧等」、「好戲在後頭，還有最大咖的英國什麼學院的」、「一定還有下一位」、「三缺一？」、「接力賽？」、「肉粽一串爆 」。