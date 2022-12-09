副總統賴清德8日表態參選民進黨主席，被黨內視為可能帶動新氣象。前立委郭正亮8日在《新聞大白話》節目指出，賴清德對總統蔡英文的不放手感到不放心，林佳龍表態承擔黨主席也沒說服賴，加上賴清德想要做出一些改革動作，凸顯他跟前面的人不一樣，所以毅然決然表態參選黨魁。而對民進黨要參選立委的人來講，他們心裡應該大部分是高興的，因為他們會覺得這時候還不做一點大的改革動作，那明年怎麼選？

「感覺這陣子黨內的敗選檢討，沒怎麼徹底啦，社會也沒什麼感覺。」郭正亮表示，他(賴)就覺得再繼續這樣消沉的氛圍，對他自己的總統大選都不利，所以他想要自己站到第一線。

郭正亮指出，據了解林佳龍是蠻想選黨主席的，因為在鄭文燦出了問題之後，大家就想說你賴清德跟陳建仁都不要當黨主席嘛，先不要強碰，讓別人先來做，緩和一下氛圍，那你們兩個(賴、陳)就去走基層，反正最後看民調誰比較領先。

「所以林佳龍是蠻願意來承擔黨主席這個責任，可是顯然沒有說服賴清德。」郭正亮提到，因為正國會在這之前，已經跟新潮流比較傾向表態支持賴清德選總統，所以林佳龍就想說大概可以得到他(賴)的諒解，不然我來當黨主席。

郭正亮強調，可是賴清德基於兩個原因，第一個對總統不放手實在是不放心，所以他就要站在第一線，至少說這個責任我來扛這樣。第二個就是他想要有一些作為，所以如果他真的當選黨主席，民進黨一定會有一些大的改革的動作，因為他一定要凸顯嘛：我就是跟前面的不一樣！

「我要選總統，所以我要有所表現，那個氛圍就可以帶動一個新的氣象。」郭正亮說，所以賴清德8日寫的臉書，就有點毅然決然表態，就是決定了，決定要豁下去了。這對民進黨要參選立委的人來講，他們心裡應該大部分是高興的，因為他們會覺得這時候還不做一點大的改革動作，那明年怎麼選？