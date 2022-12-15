「台版柬埔寨」案件頻傳，日前又發生一起，台中市林姓男子被活活打死棄屍新社區公墓的慘案。國民黨台北市議員羅智強痛批，民進黨完全執政6年多，詐騙愈來愈猖獗，手段也愈發兇殘；反觀總統蔡英文的臉書，整天都在拚選舉、拚抗中、拚政治，卻對國人慘遭詐騙集團毒手視而不見，美國總統拜登的狗死了她立刻悼念，台灣的人死了她卻不聞不問，實在非常冷血。

羅智強昨（14）日在臉書發文表示，「台版柬埔寨」再添一樁，上周台中一名男子落入詐騙陷阱，因不願被詐騙集團囚禁，慘遭殺害棄屍。警方統計全台仍有44名，銀行帳戶被警示的民眾下落不明，不排除也遭到拘禁。台灣黑幫與柬埔寨詐騙團夥合作，囚禁人頭帳戶以轉帳洗錢，連資深刑警也看不下去。PTT網友整理出6月起，媒體報導的浮屍新聞竟多達60幾起，當中是否有遭詐騙集團毒手者，令人高度懷疑。

羅智強痛批，民進黨執政6年多，詐騙愈來愈猖獗，手段也愈來愈兇殘，不僅騙你的錢，還虐殺要你的命。蔡政府行政、立法、司法大權一把抓，卻不僅無能力整頓治安，更行政怠惰、立法怠惰、司法怠惰，不修法加重刑責，不立法嚴懲詐騙，司法輕判縱放詐騙犯，無法保障受害者人權。

羅智強直言，蔡英文的臉書終日拚選舉、拚抗中、拚政治，卻對國人慘遭詐騙集團毒手視而不見。拜登的狗死了，她立刻悼念；台灣的人死了，她卻不聞不問。羅抨擊，蔡以為這樣就可設下防火牆，就可事不關己，不會惹火上身，「是什麼樣的國家領導人，能夠如此漠視百姓之苦？就是冷血的蔡英文。」