蔡政府兵役延長政策，究竟何時宣布，引發關注，精神科名醫沈政男認為，役期延長以後，對2024總統選舉一定會造成衝擊，至少影響幾十萬選票流向。沈政男也表示，若役期延長的宣布和遲遲不讓蘇貞昌下台，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的滿意度勢必繼續往下掉，「就等著更多民進黨內已不耐煩的人出來砲轟蔡、蘇」。

台灣民意基金會20日公布最新民調，面對中共武力威脅，七成三同意台灣役男服役至少要一年才合理，一成八不同意。對此，沈政男今(21)日在臉書直言，拔草四個月改成拔草一年，有什麼差別？役期這樣延長對於國防實力有何實質幫助？最新民調顯示，蔡英文與蘇貞昌處理國家大事的方式暴跌到三成多，沈政男斷言，若加上役期延長的宣布以及蘇貞昌遲遲不下台，蔡蘇的滿意度，勢必還會繼續往下掉，「不信的話，就等著更多民進黨內已不耐煩的人出來砲轟蔡蘇了」。

沈政男提及，雖然民調顯示贊成役期延長達七成多，但20歲到24歲年輕人在該民調裡是反對多於支持，顯然不用當兵的就贊成役期延長，「從這裡可以推論，役期延長以後，對於2024總統選舉一定會造成衝擊，至少影響幾十萬選票流向」。除了「票投民進黨，青年上戰場」這樣的反役期延長論述以外，沈政男提到，會有另一種反對聲音出來，也就是因台灣跟著美國反中，才必須延長兵役，若兩岸關係改善，年輕人就不用上戰場。

沈政男也表示，將展開「對黨員報告」的副總統賴清德，對於兵役延長問題，一定要想清楚，並在黨內、黨外講清楚，包括賴當初有沒有贊成裴洛西來台訪問以及論述是什麼？「你看裴洛西現在有何影響力？事實上此舉從台獨策略來說，實在是冒進，談不上務實」。