張惇涵。(資料照片)

兵役延長何時宣布備受外界關注，總統府今晚表示，以強化訓練內容為核心的義務役改革方案，正進入最後盤整階段。蔡英文總統將於下周召開國安高層會議，就相關方案及配套討論定案後向各界報告。確切的時間或形式若有確定，則將另行通知。

台灣民意基金會日前公布最新民調，有7成3民眾認為台灣役男服役至少要1年才合理。兵役延長何時宣布備受外界關注，國防部日前表示，針對國際及區域情勢、防衛作戰需求、提升國軍戰力及役男生涯規劃等因素，以統整方式通盤研議，透露預計年底前宣布兵役延長，卻遲遲未宣布。

針對義務役相關議題，總統府發言人張惇涵今晚表示，守護國家安全與利益，維護台海及區域和平穩定一直是執政團隊的重要責任，而以強化全民防衛戰力為目標、以強化守衛家園為任務、以強化訓練內容為核心的義務役改革方案，正進入最後盤整階段。

他說，誠如蔡總統稍早透過社群媒體所表示，總統將於下周召開國安高層會議，就相關方案及配套討論定案後向各界報告。確切的時間或形式若有確定，則將另行通知。