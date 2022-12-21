民進黨九合一大選慘敗，總統蔡英文也為此辭去黨主席，沒想到18日時又輸掉嘉義市長選舉，外界解讀這也可以看到民進黨的敗選檢討，選民不買單。近日則有港媒指出，對於「兵役延長」的問題，已經看出蔡英文、賴清德正在隔空出招，這也恐成為賴清德競選2024年的第一個考驗，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，在民進黨九合一選舉大敗後，身為檢討小組召集人鄭文燦日前提及，民進黨提出「抗中保台」被操作為戰爭恐懼，兩岸政策應該要調整。不過台灣的兵役延長政策，似乎是蔡英文對賴清德提出的考驗，因為如果役期延長政策若在今年底前如期宣布，適用時間就是2024元旦，加上2024大選也是在一月，這將會讓國民黨有機會喊出「票投民進黨，青年上戰場」的口號。

該份報導更指出，賴清德該如何處理這樣的議題，將成為他競選2024年的第一個考驗。不過同時民進黨內的獨派也表示，若現在恢復一年徵兵制，這政策也是算在蔡英文頭上，其實可以減低對賴清德的衝擊，而對於役期延長政策何時公布，也已經看出蔡英文、賴清德正在隔空出招。