九合一選舉綠營大敗，國民黨直接抨擊網軍誤國，民進黨對此則表示沒有使用網軍，但有媒體在14日曝光2020年「總統大選」網軍群組的對話紀錄、成員名單，裡面除了側翼小編外，還有總統府副秘書長黃重諺、民進黨副秘書長林鶴明、前黨主席特助洪耀南、立委林楚茵、王定宇等大咖。前民進黨副秘書長李俊毅今（15）日就在節目《新聞大白話》中分享，民進黨的網軍怎麼從草創走到現在這步，並對之後是否會重演2019「蔡賴之爭」網軍大戰進行分析。

李俊毅表示，他2012年的時候是在民進黨擔任副秘書長，當時比較多的是部落客，他們就創辦了一個新媒體部，說是新媒體，實際上就是負責處理網軍，「政治上叫網軍，平常我們就叫社群。」

李俊毅提到，那時候他們還沒辦法收買網軍，只有定期聚會，提供一些材料，「畢竟這些網軍要談事情，還是要政黨提供一些材料，有些網軍就甘願做執行者」，而現在的側翼是經過多次演變的現代版。他強調，現代的網軍是沒有忠誠度的，「都是為了個人的聲量、為了個人的利益。」

至於賴清德時代的網軍是否會跟蔡英文時代的網軍混戰起來，李俊毅分析，網軍鬧一下還是會沉澱下來，有一批不看好民進黨未來可以執政的，會離開民進黨。不過相較於網軍，他現在更擔心，賴清德在九合一大選敗選之後，到底有沒有能力在蔡英文執政的情況下，做好民進黨的整合。