台灣民意基金會20日公布最新民調顯示，僅37.5%贊同總統蔡英文處理國家大事的方式，聲望創44個月以來新低，不贊同者達46.4%，此為蔡英文2016年上任來第5次死亡交叉，是跌幅最大的一次。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今(21)日表示，如果民進黨繼續爛下去的話，地方執政版圖恐退到高屏溪以南，「如果有一天連屏東都守不住，那就要退到巴士海峽，淪為海上難民了」。

游盈隆昨日分析，與10月民調相比，蔡英文聲望在11月26日大選後有巨大變化，蔡的職務表現贊同率重挫13.7個百分點，等同流失約264萬選民的支持；不贊同率激增8.7個百分點，等同新增168萬人反對。游盈隆提及，10月對蔡的贊同率是51.2％、不贊同37.7％，贊同比不贊同者多13.5個百分點，但這個月形勢逆轉，且是「移山倒海式」翻轉，意味蔡民意支持度大量流失，陷入新的執政困境。

游盈隆今日在臉書表示，這次民進黨地方執政版圖已退到北港溪以南，下一次可能退到高屏溪以南，如果有一天連屏東都守不住，那就要退到巴士海峽，淪為海上難民了。「相信我，我講的是肺腑之言，如果民進黨繼續爛下去的話」。

該文章引來許多網友議論，並紛紛表示「近年來事實證明，政黨輪替都是等另外一黨變爛，另外一黨才政黨輪替，希望將來是兩黨都在比『好』來政黨輪替」、「會繼續擺爛下去！拭目以待」、「選舉的挫敗讓民進黨受到的教訓肯定是會延續好長一段時間了，或許5-10年要吧」、「民進黨只剩招牌了啦」、「唉！還有台南人撐著呢」。