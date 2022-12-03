繼前新竹市長林智堅後，桃園市長鄭文燦也因台大國發所碩士論文抄襲，遭撤銷學位，兩起論文抄襲案背後都有國安局長陳明通影子。中廣董事長趙少康今籲蔡總統即刻撤換陳；也酸「士大夫之無恥是謂國恥」，不知道陳有沒有唸過這句話？

「如果不是陳教授，會有陳局長可幹？」趙少康揶揄，不知道陳明通怎麼還有臉待在國安局長位子上？陳如果不立刻下台，會讓整個國安局蒙羞；蔡英文總統不趕快開除陳，難道還要陳繼續在國安局「戰清白」？

趙少康表示，陳明通會把余正煌論文給林智堅抄，不相信陳門下只幹這一件；如今前有林智堅，後有鄭文燦，為昭公信，台大至少應把陳明通指導的173個碩博士生的論文先用電腦篩檢比對一次，看有沒有對外抄襲或兩兩抄襲現象。

趙少康指出，鄭文燦考進台大電機系後轉社會系，大學學歷很好，多個台大國發所碩士學位加分有限，但鄭仍在公務繁忙時攻讀台大國發所碩士，必然是因陳明通就在該所任教，只要陳放水，高舉輕放，碩士必然是唾手可得，不拿白不拿。

趙少康說，陳明通綠營國師名號在民進黨廣為流傳，才有那麼多綠營政治人物投身在陳門下；但陳放水等於是幫學生作弊，連當老師資格都沒有，這種輕賤濫授台大研究所學位行為，是台大之恥、是士林之恥，也是民進黨之恥。

趙少康認為，民進黨這次九合一選舉大敗，破口就從林智堅論文開始，現在又禍延可能擔任民進黨主席或行政院長的鄭文燦，始作俑者不正是陳明通？陳過去的放水導致現在民進黨潰堤，這也是一種政治現世報。陳明通害了民進黨。