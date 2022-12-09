國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇拋出「核二、三廠延役」政見，引發綠營撻伐。國民黨今質疑，歐洲、日本、美國拜登政府都擁抱核電，民進黨卻以核廢料永遠無法處理杯葛，究竟是美國總統拜登錯了？還是民進黨錯了？

國民黨也力挺王鴻薇主張核二、三延役政見，認為這是跟進美國「以核減煤」步伐，確保能源穩定又能減少空汙、降低排碳做法，「核二、三延役，空氣更乾淨」。

台北市議員當選人楊植斗表示，全世界主要國家現在都重新擁抱核能，日本今年已經重啟10座核電廠，歐盟將核電列入「綠色能源」，德國延後廢核時間，現在大概只剩民進黨政府還在反核。

楊植斗認為，2025核家園政策將造成我國缺電危機，還讓台灣面對未來碳稅問題與全世界商業競爭居弱勢，但對這樣顯而易見的發展困境，蔡總統卻只說「2024之後不是我執政」，現在民進黨台北市立委補選候選人吳怡農也要跟隨蔡腳步？

國民黨台北市議員當選人詹為元說，最了解台灣發電困境的台電工會11月底發函台電表示，「用電需求大增，備轉容量逐年遞減，台電僅憑電力調度及調節技術因應，電網負荷猶如走鋼索」，籲核二、三廠延役，民進黨還要政治凌駕專業？

原能會稱「延役需要五年前申請」，詹為元表示，這只是「核子反應器設備建廠執照申請審核辦法」規定，原能會有權修改，所以核二、三廠要不要研議是民進黨政府肯不肯，而不是能不能的問題，只要蔡英文政府願意延役就有能力處理。

詹為元說，國際當前趨勢是以核減煤，但我國現況卻是核四廠不重啟，核一廠除役，若核二、三廠再不延役，就只能倚賴火力發電，即便是燃燒天然氣，還是有空汙與增加碳排問題。

詹為元也質疑，吳怡農敢不敢為2025非核家園政策公開背書？酸吳對核二、三廠延役問題推說要去問新北市長侯友宜意見，「這麼重視侯友宜的意見，你要不要乾脆加入國民黨算了？」

國民黨文傳會副主委練鴻慶表示，台灣現在多一度核電，就少一度煤電，民進黨政府若那麼尊重地方首長的意見，當要台中火力發電廠火力全開的時候，有先去問問台中市長盧秀燕？民進黨雙標根本是族繁不及備載。