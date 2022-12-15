民進黨2022大選檢討小組昨開第3場會議，與會者直指抗中保台被反操作為戰爭恐懼，擔任召集人的桃園市長鄭文燦認為，將來在兩岸論述要做一些調整，讓大家了解，蔡英文總統執政路線是追求兩岸和平穩定，不會因為壓力而屈服、不會因為很多國家支持而冒進，希望提高選民對民進黨執政的信賴度。

至於鄭文燦跟前副總統陳建仁都是接任閣揆熱門人選，不過蘇揆有意續任，鄭文燦對此表示，蔡英文總統已經宣示，穩定政局、開創新局的目標，內閣是由府院來主導，尊重府院的安排。

民進黨2022大選檢討小組昨開第3場會議，邀集各工商社團、四大社團、同鄉會、宗教等百工百業代表座談，會中提出政策溝通宣傳操作不當、謠言及負面新聞釐清不足，導致抗中保台被反操作為戰爭恐懼，讓年輕人及中間選民與民進黨疏離。

鄭文燦今受訪指出，這次選舉的成敗，有很多因素，至今檢討了30幾個重要的議題，其中抗中保台原來是要展現，台灣面對壓力仍然要保持對自由民主的信心和決心，不過因為在網路上操作恐懼牌、戰爭牌，造成許多的選民的不安。

鄭文燦認為，將來在兩岸論述上，民進黨需要調整，讓大家了解，蔡英文總統執政的路線，是追求兩岸的和平穩定，不會因為壓力而屈服，也不會因為很多國家支持而冒進，會在這樣的架構底下，讓選民提高對民進黨執政的信賴度。