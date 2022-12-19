汪小菲與張蘭近日接連確診，早先染疫的張蘭在確診期間，仍持續直播雖聲音沙啞但精神仍不錯，如今也已恢復健康，甚至再度於直播上模仿具俊曄，但汪小菲與母親昨（18）日同框直播時，看起來病懨懨的他，甚至還跟張蘭交代遺言，讓張蘭心急直言「別瞎說」。

汪小菲與張蘭昨（18）日同框，畫面中可見汪小菲氣色相當不好，臉色慘白聲音沙啞，時不時頭撇旁邊疑似是噁心想吐，對比張蘭與工作人員吃比薩的畫面簡直天壤之別，而在直播中汪小菲也透露自己的病況，由於長期嗓子就不好，這次生病使他更加嚴重了。

隨後，張蘭見兒子狀況不佳，一直不斷勸他下播休息，但汪小菲拒絕，接著他竟向張蘭交代遺言：「我要是過不去，妳給我弄到八達嶺」嚇得張蘭要他不要亂說話，更不斷安撫他會沒事的，沒想到汪小菲接著說：「妳也知道這嘴不能胡說，就別胡說」，最後，張蘭沉默了幾秒直喊「別播了」就離開直播間，留下兩名工作人員與汪小菲聊天。

事實上，近期網路上瘋傳汪小菲要以五千萬人民幣（約2.2億台幣）與大S和解，而大S也會送家人到北京與汪小菲見面，但對此張蘭也在直播中否認，而如今有消息指出大S與家人疑似已搬出「信義冠德」豪宅，但此事件尚未得到大S證實。