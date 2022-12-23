汪小菲與大S近期因生活費一事，在網路上隔空交火。汪母張蘭也在直播中頻頻發聲護兒。此外，台灣狗仔葛斯齊日前曾爆料汪小菲的相關事宜，多次被張蘭在直播中點名，更被指稱有收大S的錢詆毀自己的兒子。對此，葛斯齊不忍了在今(23)日凌晨到警局提告，並在陸網上公開此事。

葛斯齊在微博上指出，22日有支持張蘭的網友在自己的直播間中開嗆：「如果張蘭誣陷毀謗你，我們是法治的社會，13億人都會支持你告她。」因此，他半夜直接前往警察局做筆錄，表示：「我不偏頗任何一方，有憑有據說每一句話，如果說我收大S錢，或任何身邊人的一毛錢，歡迎曝光拿出證據指控！」並於文中立下重誓：「只要屬實，我永遠退出媒體並關掉所有平台帳號！」

葛斯齊直言：「已經給足張蘭時間，但她卻毫無道歉悔意。」才以此舉維護自身權益。此外，他還曬出報案單，只見向張蘭提告妨害名譽（信用），指稱：「於手機社群軟體大陸平台的『抖音』，遭公眾人物張蘭不實指控誹謗，至本所報案提告。」

葛斯齊在微博上發文開戰張蘭。(圖／翻攝自葛斯齊微博)

消息一出，頓時在陸網上掀起熱議，相關話題頻頻出現。不少網友相當期待張蘭會如何回應此事。也有人認為相關事件一波接著一波，讓人看了好生厭煩，希望此事趕快作結。