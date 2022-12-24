高市議會正、副議長選戰詭譎多變，民進黨才剛宣布議長人選由隸屬新潮流的康裕成出線，原國民黨推派的人選陸淑美隨即宣布退出議長選戰，隨後國民黨議員曾俊傑竟委託民進黨高市黨部代發聲明稿，宣布確定退出國民黨團運作，並加入無黨團結聯盟，此舉等於直接宣布議長大位由康裕成當選。

曾俊傑聲明表示，他對於此次國民黨議長人選提名感到失望，現任議長曾麗燕擔任議會大家長這段期間，議事中立、不分黨派捍衛市民的權益不遺餘力。而此次在提名過程中並未知會黨團成員協商之下，竟自行決定議長人選，他不以為然且感到失望。

曾俊傑指出，議會本是為民喉舌、市民優先的民意最高殿堂，他從政數10年的理念不管在任何黨派或位置，都競競業業為市民監督市政，秉持著這樣的原則，即日起他將退出中國國民黨團，加入無黨團結聯盟，繼續爭取公平正義，維護市民權益，並一本初衷，不分黨派，為民服務與市民繼續打拼。