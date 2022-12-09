連鎖餐飲集團王品(2727)公布2022年11月合併營收15.37億元，月減10.73％、年減0.62％，仍創同期次高。其中，台灣事業群12.14億元，月減6.51％、年增達14.01％，連5月創同期新高。但中國大陸事業群3.23億元，月減達23.7％、年減達32.95％，為近7月低點。

累計王品前11月合併營收165.28億元、年增7.95％。其中，台灣事業群122.21億元、年增達29.42％，續創同期新高。中國大陸事業群43.07億元、年減達26.59％，衰退幅度較前10月26.03％略增。

王品表示，台灣下半年營運維持高檔，11月營收首破12億元，連5月創同期新高，5家門市締造千萬業績，包括3家「肉次方」連3月全壘打，以及「夏慕尼」及「青花驕」中山北店。中國大陸則受疫情升溫影響，受北京禁止餐廳內用、廣州與重慶封控管制等措施衝擊。

展望後市，中國大陸7日宣布最新防控減碼政策，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼、不再開展落地檢，也不採取各種形式的臨時封控。王品預期，隨著防疫措施鬆綁，中國大陸事業群營運有望逐步回穩。

而隨著冬日來臨推升鍋物品牌業績，王品「12MINI」11月插旗新莊輔大及桃園龜山，「聚 日式鍋物」12月將進軍雲林斗六，「青花驕」、「聚 日式鍋物」亦瞄準宅食商機，將經典麻辣鍋、昆布鍋變身冷凍鍋物組上架銷售搶市，創下單月熱銷4萬組佳績。

而王品集團11月16日邁向「三十而立」里程碑，董事長陳正輝宣布全面啟動同仁薪資、獎金、福利調升計畫，明年同仁起薪加全勤調整為33K起，「藝奇」、「初瓦」更喊出月薪含全勤35.1K薪資條件，同仁最期待的年終獎金則將於12月舉辦的尾牙中揭曉。