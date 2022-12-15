高雄全境11月申報開工總銷488.57億元，累計今年前11月總銷逼近3千億元，已是歷史年度高峰，業界推估，可能與央行限制建商取得土地之後，18個月要申報開工和動工的政策有關，雖然申報開工的建案，不見得會立即進場預售，但未來三到四年的流通量將大增。

高雄市不動產開發公會、以及大高雄不動產開發公會，15日聯合公布高雄全境11月申報開工量，大樓有18案、3,147戶，透天有14案106戶，二者合計的總銷金額約488.57億元。

公會表示，高雄全境今年前11月累計申報開工的總銷2,890.18億元，逼近3千億元，已比去年全年的2,116.79億元，增約773.39億元。

公會指出，今年前11月的申報開工總銷雖達2,890.18億元，但，並非代表建案就已經進場銷售，特別是在缺工、工料雙漲的情況之下，建商為了掌握營建成本，大多轉為先建後售，或是結構銷售。

業界說，今年申報開工量大增，跟央行嚴防建商養地，祭出土地取得18個月必須動工的緊縮政策有關，至於建案何時才會進入市場銷售，則要觀察未來的房市景氣而定，最慢則是三到四年完工之後的成屋銷售。