面對低利率環境，雖台美皆已啟動升息，公股銀行仍持續積極調整放款結構，希望增加收益率較高的中小企業放款。

合作金庫銀行指出，目前仍處於低利率時代，若未來逐步升息，對合庫銀提升利差是有相當助益。在考量風險及利潤下，秉持質、價並重原則，多承作中小企業放款及工業區貸款，另在銀行法72-2條限制比率及行業限額容許情況下，慎選優良建商及立地條件良好之建築工案承作。

截至2022年4月底止，合庫銀政府公營企業的放款餘額較2021年12月底增加約470億元(16％)，大型企業減少約16億元(0.6％)，中小企業減少約6億元(0.08％)。2022年國內企業金融業務，將以較2021年成長約9％為目標。

第一銀行統計，大型企業放款上，2022年4月底餘額逾1,850億元，較2021年底成長近4％。中小企業放款，2022年4月餘額達逾8,700億元，較2021年底成長。

一銀強調，面對全球環境議題如淨零排放、碳中和的浪潮，也積極將ESG與核心業務結合，透過提供一系列優惠貸款專案，也有將企業戶ESG指標表現與利率優惠貸款進行連結的「永續績效連結授信專案」，來協助客戶永續轉型。

彰化銀行指出，今年重點之一就是提升中小企業授信占比，引導全行授信結構轉型，持續聚焦於中小企業放款的推展，並著重於效益、風控與送保，以穩健擴增中小企業放款的目標努力。

2022年1～4月新台幣放款平均餘額較去年同期成長約6％，其中中小企業較去年同期增加12％，顯示調整授信客群結構成效已逐步發酵。

華南銀行強調，今年企金放款業務的調整方向主要是提升放款利差及資本使用效率，以追求授信資產質與量均衡發展，因此今年國內企金放款將加強提升中小企業放款比重，並且善用中小企業信保基金保證機制，以提升授信資產品質及資本適足率。

土地銀行指出，全球升息已啟動，考量業務推展及獲利動能，強化徵審及風險控管，依不同產品及客戶風險，辦理企業放款定價，並爭取優質企業往來，強化具利基優勢的企業授信業務。