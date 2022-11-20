北京疫情持續升溫，昨（19）日新增本土感染621例，其中近20％於社會面發現。北京多家商場暫停營業或暫停餐廳內用，另有醫院停止看診。疫情嚴重的朝陽區，當局希望大家繼續再「宅一宅」，居家休息、減少外出。

北京昨日新增69例本土確診病例和552例無症狀感染者，共計621例，其中122例為社會面篩查人員。朝陽區當日新增318例，仍占北京感染者數量大宗。

因應疫情，北京多家商場相繼暫停營業或內用。據新京報，朝陽大悅城今日起暫停營業，餐飲店鋪可提供外賣服務。其他暫停餐廳內用服務的商場有：北京市百貨大樓、國貿商城、百榮世貿商城、僑福芳草地購物中心、北京SKP等，朝陽合生匯則同時暫停娛樂業態及餐廳內用。

因有陽性病例到訪，龍潭公園今日11時起閉園，進行排查及深度清消。北京首都醫科大學附屬佑安醫院自今日6時起門診及急診暫停接診，恢復時間另行公告。

朝陽區副區長楊蓓蓓昨日在北京市疫情防控新聞發布會向朝陽民眾表示，他發現馬路上車流少了，公共場所人流少了，也希望大家繼續再宅一宅，居家休息，減少外出，非必要不離開本區域。